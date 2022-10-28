"Укрзализныця" анонсировала новые международные рейсы: куда и по какому графику будут курсировать поезда

Новые графики курсирования, а также билеты уже доступны на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах "Укрзализныци".

"Укрзализныця" анонсировала четыре новых поезда международного сообщения и открыла на них продажу билетов глубиной 20 дней.

Об этом сообщил пресс-центр перевозчика.

Так, продажа билетов уже открыта на следующие новые поезда:

№90/89 Киев – Перемышль (Польша) через Винницу, Хмельницкий, Тернополь. Этот поезд предоставит винничанам комфортный ночной поезд в Польшу в дополнение к Интерсити+ с местами для сидения. Выезд из Киева в 22:52, прибытие в Винницу в 02:03, в Тернополь в 06:28, во Львов в 08:55, в Перемышль в 11:13. Обратный выезд в 13:45, Львов – 18:25, Тернополь – 21:03, Винница – 01:58, Киев – 05:42.

через Винницу, Хмельницкий, Тернополь. Этот поезд предоставит винничанам комфортный ночной поезд в Польшу в дополнение к Интерсити+ с местами для сидения. Выезд из Киева в 22:52, прибытие в Винницу в 02:03, в Тернополь в 06:28, во Львов в 08:55, в Перемышль в 11:13. Обратный выезд в 13:45, Львов – 18:25, Тернополь – 21:03, Винница – 01:58, Киев – 05:42. №351/352 Киев – Кишинев (Молдова). Этот поезд будет иметь удобную стыковку по станции Унгены с возможностью пересесть на поезд до станции Яссы (Румыния). Поезд будет курсировать через день с отправкой со станции Киев-Пассажирский в 17:02, прибывать на станцию Унгены в 07:53 и прибывать в столицу Молдовы в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.

В ноябре поступят в продажу билеты на новый поезд Харьков – Хелм (Польша), а с 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги Вена (Австрия) – Чоп.

В "Укрзализныце" также отмечают ускорение популярных международных рейсов в Польшу: № 23 Киев — Хелм ускоряется на 2 часа в обе стороны; № 67 Киев — Варшава ускоряется на 2 часа в Польшу и на 1 час в Украину.

Напомним, что 28 октября украинский железнодорожный перевозчик также представил обновленный график курсирования поездов как для внутренних, так и для международных рейсов. Так, он предусматривает 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4, которые запустили в течение 2022 года, новые рейсы Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

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