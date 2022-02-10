"Укрзализныця" анонсировала новый маршрут: когда начнет курсировать и какие города будет соединять

Поезд будет курсировать по будням.

"Укрзализныця" с 28 февраля запускает новый дизель-поезд по маршруту Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Львова в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33 и прибывать в Коломыю в 14:34. В обратном направлении поезд будет отправляться из Коломыи в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38 и прибывать во Львов в 23:27.

Расстояние от Черновцов до Львова поезд будет преодолевать чуть больше чем за 6 часов и будет соединять областные центры Галичины и Буковины с городами Чортков, Залещики, поселком Кострижевка, станцией Стефанешты и другими населенными пунктами, отметили в пресс-службе и добавили, что маршрут будет обслуживать комфортабельный трехвагонный поезд 2021 года производства.

Напомним, ранее "Укрзализныця" продлила курсирование зимнего поезда Сумы – Ворохта до 24 марта 2022 года.

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