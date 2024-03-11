"Укрзализныця" анонсировала продажу онлайн билетов в Австрию и Венгрию – подробности

Теперь пассажирам не нужно будет ехать в кассы, чтобы купить билет.

"Укрзализныця" с 18 марта 2024 года переводит в онлайн формат продажи билетов в Австрию и Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там отметили, что на первом этапе онлайн билеты будут доступны в сообщении Украина – Австрия и обратно.

Купить билеты можно будет через приложение "Укрзализныци", а для прямого поезда Киев — Вена понадобится верификация аккаунта через "Дію.Подпись".

На втором этапе станут доступны онлайн билеты в сообщении Украина – Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев – Будапешт – Вена и Чоп – Будапешт – Вена.

Билеты на прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

"Укрзализныця" со вторника, 12 марта, временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев – Вена – Киев на даты отправлений с 18 марта.

Временное ограничение не коснется поезда Чоп – Вена – Чоп. По состоянию на данный момент билеты на поезд Чоп – Вена и обратно доступны практически на все даты.

В компании также напомнили, что новый прямой поезд №143/146 сообщением Вена – Чоп – Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Напомним, "Укрзализныця" анонсировала нововведения по покупке билетов.

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