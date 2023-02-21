"Укрзализныця" анонсировала старт "Железной украинизации": детали

"Железная украинизация" имеет цель полностью избавиться от имперских и российских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

Об этом сообщил глава правления общества Александр Камышин во время презентации этой программы 21 февраля 2023 года.

"Пора наконец избавиться от советского и имперского прошлого, которое более 100 лет пропитывало украинскую железную дорогу, выбросить на свалку истории все, что связывает нас и мешает развиваться. Пора полностью украинизировать железную дорогу", — подчеркнул он.

По словам Камышина, еще летом 2022 года "Укрзализныця" начала процесс подготовки к полной украинизации железной дороги. Были изучены все возможные юридические и технические аспекты, проработано огромное количество информации об объектах, требующих украинизации.

"На основе этих данных мы составили комплексную программу украинизации, которая не просто меняет названия и снимает советские символы или русские названия, а фундаментально меняет украинскую железную дорогу", — добавил Камышин.

По информации "Укрзализныци", комплексная программа рассчитана на три года — 2023-2025 гг. За эти три года в несколько этапов планируется украинизировать все, что до сих пор связывало железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессором: названия региональных филиалов, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и тому подобное.

"Да, это будет большая работа, к проведению которой мы уже готовы. Но ведь и эффект от нее однозначно стоит и цены, и усилий. И ее даже сравнить нельзя с ценой, которую все мы платим сегодня за окончательное "прощай, Россия", — резюмировал Александр Камышин.

Напомним, "Укрзализныця" запускает "Поезд Единения" №104/103 из Ужгорода в Краматорск. Он с запада на восток соединит девять областей.

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