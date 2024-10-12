"Укрзализныця" добавила новые поезда на популярные маршруты: список рейсов

На время каникул учеников добавят поезда на популярных направлениях, в частности, Киев-Одесса-Киев и Львов-Киев-Львов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №115/116 отправляется из Киева 27 октября в 8:26 и прибывает в Одессу в 18:22. В обратном направлении из Одессы он отправится в тот же день в 10.14 и прибудет в Киев в 19.48.

Поезд №191/192 отправляется из Киева 20, 25 и 27 октября в 08:18, прибывая во Львов в 16:05. В обратном направлении он отправляется из Львова в те же дни в 14.10 и прибывает в Киев в 21.33. В составе поезда есть вагоны купе и люкс, что может пригодиться тем, кто планирует путешествие с пересадками.

Напомним, зимние каникулы в Украине 2024-2025 года, вероятно, продлятся с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Школы могут самостоятельно определять продолжительность учебной недели, каникул и форму обучения, что позволяет адаптироваться к местным условиям.

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