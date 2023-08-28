Укрзализныця добавила рейсы на популярные маршруты: график движения

"Укрзализныця" увеличила количество рейсов поездов на пиковые даты межсезонья в направлении Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Львовское направление

Поезд №191/192 Львов – Киев – Львов совершит дополнительные рейсы 2,3,9 и 10 сентября. Отправление из Киева в 07:05, прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова в 13:15, 22:05.

Одесское направление

Поезд №167/168 Львов — Одесса — Львов, который совершит два своих рейса 3 сентября. Отправление из Львова в 08:37, прибытие в Одессу в 20:13. Обратно из Одессы в 09:39, Львов 20:44.

Запорожье

Отменен в дате проведения ремонтных работ на станции Перемышль поезд №31/32 из Запорожья будет курсировать вместо Польши в Ивано-Франковск.

Временным маршрутом поезд будет отправляться из Запорожья 7-8, 14-15, 21-22 сентября в 20:49 и прибывать на следующий день в Ивано-Франковск в 16:02. Обратная отправка из Ивано-Франковска 8-9, 15-16, 22-23 сентября в 19:23, прибытие в Запорожье в 15:34 на следующий день.

Билеты на рейсы будут доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила новый "Интерсити+" по маршруту Киев – Харьков.

Читайте также: