"Укрзализныця" добавляет тысячи билетов на поезда в послерождественские выходные: перечень маршрутов

Больше дополнительных билетов выделено на донецкое, днепрское и киевское направления.

"Укрзализныця" добавляет в продажу на 8 и 9 января более 2 тыс. билетов по наиболее популярным направлениям.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Так, в послерождественские выходные УЗ добавляет более 1800 билетов на самые популярные маршруты со Львова. Билеты можно приобрести по ссылке и в официальном чате УЗ.

Кроме того, с 5 января в те же даты "Укрзализныця" добавит еще более 2 тысяч мест на топовые направления, в частности:

с днепровского направления – дополнительно 530 мест;

с донецкого направления – 600 мест;

с одесского направления – 360 мест;

с харьковского направления – 240 мест;

с киевского направления – 400 мест.

Напомним, ранее "Укрзализныця" добавила в продажу дополнительных 1650 билетов на наиболее популярные направления на 5 января. В компании сообщают, что решили увеличить продажу билетов, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда в этот день.

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