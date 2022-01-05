"Укрзализныця" добавляет тысячи билетов на поезда в послерождественские выходные: перечень маршрутов

Больше дополнительных билетов выделено на донецкое, днепрское и киевское направления.
"Укрзализныця" добавляет в продажу на 8 и 9 января более 2 тыс. билетов по наиболее популярным направлениям.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Так, в послерождественские выходные УЗ добавляет более 1800 билетов на самые популярные маршруты со Львова. Билеты можно приобрести по ссылке и в официальном чате УЗ.
Кроме того, с 5 января в те же даты "Укрзализныця" добавит еще более 2 тысяч мест на топовые направления, в частности:
- с днепровского направления – дополнительно 530 мест;
- с донецкого направления – 600 мест;
- с одесского направления – 360 мест;
- с харьковского направления – 240 мест;
- с киевского направления – 400 мест.
Напомним, ранее "Укрзализныця" добавила в продажу дополнительных 1650 билетов на наиболее популярные направления на 5 января. В компании сообщают, что решили увеличить продажу билетов, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда в этот день.
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