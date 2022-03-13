"Укрзализныця" готова национализировать "золотой" вагон Медведчука: для чего задействуют

В вагоне можно перевозить детей и послеоперационных больных.

"Укрзализныця" выразила готовность национализировать частный вагон-ресторан нардепа от "ОПЗЖ" и кума президента России Виктора Медведчука. В компании хотели бы использовать вагон для перевозки детей и послеоперационных больных.

Об этом идет речь в сообщении железной дороги 13 марта.

В компании отметили, что сначала вагон будет нуждаться в техническом осмотре, который компания готова провести в сжатые сроки.

Сейчас все салон-вагоны "Укрзализныци" задействованы для эвакуации населения, в частности, маломобильных и детей, поэтому еще один вагон не будет лишним.

"Однако у компании много вопросов к интерьеру, поэтому к этому вагону будут допускаться исключительно пассажиры с проверенной устойчивой психикой, а с проводниками после рейса будут работать психологи", — шутят в "Укрзализныце".

Заметим, вагон-ресторан Медведчука расположен в его имении в Пуще-Водице на настоящем железнодорожном перроне, сообщили журналисты "Слидство.Инфо". Они выяснили, что "золотой" вагон был подарком Оксаны Марченко на день рождения мужу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, расположенное, или зарегистрированное на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежит России и ее резидентам.