Укрзализныця и подрядчик заключили контракт на достройку Дарницкого моста по программе Зеленского

Укрзализныця и подрядчик заключили контракт на достройку Дарницкого моста по программе Зеленского

Контракт на проведение строительных работ на железнодорожно-автомобильном Дарницком мосту в Киеве стоимостью 1,15 млрд грн был заключен между "Юго-Западной железной дорогой" АО "Укрзализныця" и компанией "Автострада".

Работы на долгострое пройдут в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры.

Данный мост более десяти лет находится в недостроенном состоянии. При этом готовность правобережной части моста составляет 100%. На левобережной части, на съезде на Днепровскую набережную, выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

Тем не менее, мост невозможно полноценно ввести в эксплуатацию из-за отсутствия всего комплекса развязок и освещения.

"Успешная инфраструктурная история Киева невозможна без решения проблемы долгостроев. В столице их десятки. Начиная от Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов до многочисленных ЖК, школ, больниц и офисных зданий. Это все - замороженные инвестиции, ценность которых с каждым годом уменьшается", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что "Большая стройка" Президента Зеленского началась именно с борьбы с долгостроями. С момента старта программы работы возобновились на десятках объектов, некоторые из которых уже завершены.

"К сожалению, Киев, с очень медленными темпами развития транспортной и социальной инфраструктуры выбивается из общенациональных трендов. Верю, что завершение Дарницкого моста, Киевской обходной дороги и Kyiv City Express вернут в столицу масштабные проекты", - констатировал Кубраков.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что "Большая стройка" в 2020 году охватила 216 мостов и путепроводов , среди них - мосты через реку Днепр в Запорожье, работы на которых прекратились в 2014 году.

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