"Укрзализныця" и UAnimals приняли решение после скандала с нацгвардейцем и его служебной собакой

Военнослужащий ехал несколько часов в тамбуре из-за служебную собаку, которая была с ним.

"Укрзализныця" совместно с всеукраинским гуманистическим движением UAnimals наработают обновленные правила перевозки животных в поездах. На такой шаг пошли после громкого дела, которое на днях всколыхнула Сеть – военнослужащий Нацгвардии вынужден был ехать несколько часов в тамбуре "Интерсити", потому что был со служебной собакой – лабрадором Эрми.

Об этом сообщило движение UAnimals на своей странице в соцсети.

"На этой неделе в Сети неслась история о нацгвардейце Валерии и его служебном лабрадоре Эрми, которые ехали в тамбуре "Интерсити" из Киева в Чернигов. Комментируя эту историю, "Укрзализныця" сослалась на то, что именно в "Интерсити", по правилам, нельзя перевозить животных выше 45 сантиметров в холке", – говорится в сообщении.

В UAnimals отметили, что такое правило действует не из-за условной опасности, а именно из-за нехватки места на пассажирских багажных местах и дискомфорта для самих животных.

Нацгвардия добавила, что военнослужащий добровольно стоял в тамбуре, потому что не хотел нарушать правила, а ждать купейного вагона, где можно ехать с лабрадором, не было времени.

UAnimals подчеркнули, что меморандумов на эту тему не будет, представители сразу приступают к делу. Так, организация совместно с УЗ:

обновят некоторые устаревшие пункты правил проезда в поездах, чтобы они стали более инклюзивными для людей с животными;

организуют социальную кампанию, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными.

"Правила существуют для того, чтобы их соблюдать, но иногда реалии побуждают пересматривать правила. Радуемся, что "Укрзализныця" это поддерживает. Будем информировать вас о дальнейших шагах в этой истории", — добавили в UAnimals.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в популярные уголки Украины – список рейсов.

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