"Укрзализныця" изменила движение поездов из-за ночной атаки: что известно

Из-за обстрелов армии РФ ночью на 25 июля " Укрзализныця " временно изменит маршрут движения поездов львовского направления. Речь идет о рейсах, которые обычно следуют через Шепетовку.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 06:45 смена маршрута коснется поездов:

№96 Рахов — Киев,

№3 Ужгород — Запорожье,

№87 Запорожье – Ковель.

Отмечается, что пассажиров с билетами на эти поезда, которые сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, будут принимать на следующие рейсы "Укрзализныци" аналогичного направления. Обмен билетов не обязателен.

"Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов, о точном времени и станции следования наши проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде. Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для безопасности каждого пассажира. Следите за обновлениями на официальных страницах, железная дорога не останавливает движение", — подчеркивают.

Напомним, ночью на 25 июля враг атаковал Киев ударными БпЛА. В КМВА сообщили, что ночью силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев. Воздушная тревога в столице продолжалась 3 часа.

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