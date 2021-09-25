"Укрзализныця" изменила движение поездов из-за пропасти на пути на Буковине: новый график рейсов

По аварийному участку курсировал поезд Чернигов Черновцы.

Через карстовая пропасть на Буковине "Укрзализныця" изменила движение пассажирских поездов на железнодорожном участке Новоселица — Мамалыга.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

По этому учаску курсировал поезд №118/117 сообщением Чернигов - Черновцы. Некоторое время он изменит маршрут и будет выполнять рейсы объездным путем — через Тернополь и Залещики. Из-за этого с маршрута исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы.

"Укрзализныця" организовала сообщения для пассажиров с этих станций:

Черновцы: из города можно уехать поездом №8/7 Черновцы — Киев, к которому "Укрзализныця" с 27 сентября придаст больше вагонов. Кроме того:

с понедельника поезд №118/117 Черновцы — Чернигов продолжит курсировать по измененному маршруту.

выезда из Черновцов рейсом №118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября.

выезда из Чернигова этим же рейсом не будет: 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.

Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы: посадка на этих станциях будет осуществляться на поезд №127/128 Ларга — Чернигов ранее приобретенными билетами на поезд №117/118.

Гречаны: возможна посадка как на поезд №117/118, так и на №127/128.

Тернополь и Одесса, Харьков: появилась еще одна возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117.

"Если есть билет на посадку, например, со станции Новоселица, где ограничено движение из-за пропасти в земляном полотне, его можно сдать и вернуть деньги за билеты. Для этого следует обратиться с заявлением и билетом в любую кассу вокзала. Другой вариант: добраться станций Ларга или Каменец-Подольский и сесть на оперативно предназначен поезд. Там ранее приобретенные билеты на поезд №117/118", — сообщили в "Укрзализныце".

Как сообщалось, "Укрзализныця" изменила маршрут пассажирского поезда №118, следующий из Черновцов в Киев. Такое решение приняли из-за нового подмыва грунта возле путей. Для безопасности пассажиров поезд №118/117 "Чернигов — Черновцы" направили в конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики.

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