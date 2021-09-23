"Укрзализныця" изменила движение поездов на некоторых направлениях: расписание

Компания также назначила дополнительный поезд во Львов.
"Укрзализныця" временно изменила расписание скоростных поездов в Харьков.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.
Отмечается, что на одном из направлений рабочие начинают плановые путевые работы. Они продлятся до середины октября — в течение этого времени будут изменения в графике.
На участке Полтава — Гребенка временно отменяют курсирование поезда № 724/723 Киев — Харьков — Киев. Из столицы рейса не будет 27-30 сентября, а также 1, 4 и 5 октября.
Зато будет назначено курсирование другого поезда № 720/719 Киев — Харьков — Киев. Он отправится из Киева 27-30 сентября, а также 1 и 4 октября. Из Харькова 28-30 сентября, 1, 2 и 5 октября.
"Укрзализныця" назначила дополнительный рейс Интерсити+ № 743/744 Дарница — Львов — Дарница. Он отправится в рейс из столичной Дарнице 25 сентября. Из Львова - 26 сентября.
Как сообщалось, "Укрзализныця" изменила маршрут пассажирского поезда №118, следующий из Черновцов в Киев. Такое решение приняли из-за нового подмыва грунта возле путей. Для безопасности пассажиров поезд №118/117 "Чернигов — Черновцы" направили в конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики.