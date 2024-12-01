"Укрзализныця" изменила график поездов: о каких именно идет речь

В графике рейсов поездов " Укрзализныци" произошли временные изменения. В частности, изменено движение поездов на Буковине.

Об этом говорится на официальном канале "Укрзализныци".

Так, с 17 по 20 декабря железнодорожники там будут проводить важные ремонтные работы. Поэтому на участке Коломыя-Черновцы работы временно повлияют на маршрут следования некоторых пассажирских и пригородных поездов.

Что изменится

Пассажирские поезда, которые в период с 16 по 19 декабря будут следовать до станции Ивано-Франковск как конечной:

№7/8 Киев-Черновцы;

№136/135 Одесса-Черновцы;

№145/146 Харьков-Черновцы (по дням курсирования);

№115/116 Запорожье-Черновцы (по дням курсирования).

В соответствии с 17 по 20 декабря эти поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.

Отменены следующие пригородные поезда

Некоторые пригородные рейсы вообще отменили, а именно:

№6470/6469 Черновцы-Коломыя-Черновцы из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря, из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря;

№ 6472/6471 Черновцы-Коломыя-Черновцы из Черновцов и Коломыи: 17, 18, 19, 20 декабря;

№6473/6474 Черновцы-Вадул-Сирет-Черновцы из Черновцов и Вадул-Сирета: 17, 18, 19, 20 декабря.

Между тем, в "УЗ" напомнили о новых возможностях путешествий во внутреннем и международном сообщениях для Черновцов.

Так, по маршруту Черновцы-Варшава в скором времени стартует ежедневный международный рейс № 866/865-766/765 Черновцы-Рава-Варшава с пересадкой в Рави-Русской. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Черновцы-Харьков: уже открыта продажа билетов на новый поезд № 146/145 Черновцы-Харьков, что свяжет Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной.

Первые рейсы:

из Харькова: 20 декабря;

из Черновцов: 21 декабря.

"К зимним праздникам планируем назначение дополнительного поезда и столицы в Черновцы", — добавили в УЗ.

Напомним, ранее стали известны новые направления для поездов по Украине. Речь идет о восстановленных и переоборудованных вагонах и дополнительных рейсах за границу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.