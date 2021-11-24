"Укрзализныця" изменила расписание поездов харьковского направления: детали

Изменения будут действовать в период с 15 по 20 декабря.

"Укрзализныця" изменила движение поездов на харьковском направлении из-за ремонтных работ на станции Люботин.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Изменения будут действовать в период с 15 по 20 декабря. Изменения времени отправления и задержки в пути до 30 минут касаются расписания 16 поездов, следующих через Харьков.

"Это будет отражено в расписаниях, системе продаж и непосредственно в билетах уже завтра, 24 ноября", — уточнили в "Укрзализныце".

Кроме того, для поездов №142/141-114/113 Львов – Бахмут и №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка в обоих направлениях с 15 по 20 декабря будет изменен маршрут в объезд Харькова.

Из рейса Львов — Бахмут — Львов будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Зато добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.

А с маршрута Ивано-Франковск – Константиновка – Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков. Зато добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.

Продажа билетов на эти поезда была временно ограничена на время доработки графика.

Напомним, что "Укрзализныця" запустила "Дунайский экспресс".