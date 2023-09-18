"Укрзализныця" изменит график движения ряда популярных поездов (список)

Ремонтные работы будут проводиться на участке Надворная — Делятин.

Из-за ремонтных работ "Укрзализныця" меняет маршрут курсирования ряда поездов в октябре и ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

"Завершение этих работ (на участке Надворная-Делятин – ред.) накануне входа в зимний период перевозок позволит железнодорожникам обеспечить качество перевозок пассажиров в направлении гор", — отметили в компании.

В частности, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини.

Это коснется следующих рейсов:

поезд №6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября;

поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября;

поезд №95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Черновцы 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Черновцов в Одессу 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №130/129 Кременчуг — Ворохта будет курсировать в Черновцы 16, 18, 22, 24, 30 октября, и из Черновцов в Кременчуг 17, 19, 23, 25, 31 октября;

поезд №55/56 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №357/358 Киев — Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Коломыи в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября .

Кроме того, пригородный поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое будет курсировать до станции Яремче и обратно 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

Также на время ремонта временно не будут курсировать и региональные поезда:

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и Рахова, поезд №809/810 Львов — Рахов;

в те же даты, поезда №753/754 и 755/756 Рахов — Валя-Вишеулуй в обоих направлениях;

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и 17-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-3 ноября отправлением из Рахова, поезд №815/816 Львов — Рахов ;

в тот же период временно не будут курсировать также пригородные поезда №6402/6401 и №6404/6403 Ивано-Франковск — Ворохта.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления.

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