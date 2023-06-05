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"Укрзализныця" изменит графики и маршруты некоторых поездов – что известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Укрзализныця" изменит графики и маршруты некоторых поездов – что известно

Изменения графиков и маршрутов поездов Укрзализныци / Фото: Associated Press

Все работы, которые будут влиять на движение пассажирских поездов, планируется завершить до 24 июня.

"Укрзализныця" продолжает плановые ремонты инфраструктуры, из-за чего на определенный период изменится график и маршруты некоторых поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В этом месяце начинается капитальный ремонт пути на перегоне Яремче — Микуличин, что в период с 11 по 23 июня повлияет на графики и маршруты курсирования пассажирских поездов, проходящих этим участком", — говорится в сообщении.

Измененный график и маршруты поездов

  • Поезд №55/56 Киев-Рахов не будет курсировать из Киева с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня, а из Рахова — с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.
  • Поезда №95/96 Киев — Рахов — Киев, №6/5 Запорожье — Ясиня — Запорожье, №15/16 Харьков — Ясиня — Харьков будут в определенные даты ограничены в Ивано-Франковск.
  • Поезда №26/25 Одесса — Рахов, №235/236 Одесса — Рахов и №130/129 Кременчуг — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта в определенные даты будут ограничены в Черновцы.
  • Поезд №357/358 Киев-Ворохта будет ограничен в определенные даты до станции Коломыя.

"Просим пассажиров считаться с этими изменениями при приобретении билетов и приносим извинения за временные неудобства. Все работы, которые будут влиять на движение пассажирских поездов, планируется завершить до 24 июня", — предупредили в компании.

Напомним, впервые от 24 февраля 2022 года "Укрзализныця" от 10 июня возобновляет движение скоростного поезда Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье.

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Дата публикации
Просмотры
659
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