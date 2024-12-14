"Укрзализныця" меняет график движения поездов из Донбасса: в чем причина

График будет изменен по просьбе военных.

"Укрзализныця" изменила график движения поездов для удобства пересадок пассажиров из Донецкой области, следующих в Ровно, Луцк и Ковель.

Об этом говорится в сообщении УЗ.

Со 2 января 2025 года меняется расписание: скоростной поезд Интерсити+ №712/711 Краматорск – Киев будет прибывать в 21:28, а поезд №97/98 Киев – Ковель будет отправляться в 21:49 вместо 21:25.

Изменения в расписании поездов Укрзализныци, которые вступят в силу со 2 января 2025 года, улучшат комфорт пассажиров и упростят пересадки, учитывая нужды военных.

Напомним, "Укрзализныця" от 15 декабря запускает прямое железнодорожное сообщение между Львовом и Кишиневом, столицей Молдовы.

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