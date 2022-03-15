"Укрзализныця" меняет график пассажирских поездов из-за введения комендантского часа в Киеве

В столице комендантский час начинает действовать с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.

Из-за введения в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта будут внесены изменения в график движения пассажирских поездов "Укрзализныци".

Выход с вокзала Киева может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Так, в период действия комендантского часа вход в вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до комендантского часа", — говорится в сообщении.

Компания просит учитывать это при планировании поездки и внимательно следить за возможными изменениями в расписании.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы до границы на 15 марта.

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