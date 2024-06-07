Укрзализныця меняет графики движения пригородных электричек по всей Украине

Укрзализныця принимает меры по уменьшению потребления электроэнергии, чтобы предотвратить блекаут в стране. В частности, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов.

Об этом сообщает Укрзализныця.

В течение июня будут скорректированы графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или будут иметь ограниченный маршрут. При улучшении ситуации движение пригородных электропоездов будет возобновлено в обычном режиме.

Укрзализныця просит прощения у пассажиров за временные неудобства и призывает уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах УЗ и региональных филиалов.

Следует отметить, что изменения не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения к работе и обратно. Укрзализныця приложит максимальные усилия, чтобы сохранить железнодорожное сообщение между всеми населенными пунктами.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует реализовать проекты для генерации электроэнергии. Речь идет о десятках объектов распределенной генерации общей мощностью до 250 МВт. Это позволит частично покрыть потребности в питании объектов критической инфраструктуры Укрзализныци, а также потребителей по всей Украине, подключенных к распределительной сети общества.

Напомним, с 23 июня по 31 августа пассажиры, следующие в Варшаву и Люблин поездами Укрзализныци, столкнутся с изменениями в маршрутах. Причина – ремонтные работы на польской станции Хелм.

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