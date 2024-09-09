Укрзализныця меняет маршрут части поездов из-за технических проблем: список

Укрзализныця меняет маршруты поездов, которые должны двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка из-за технических проблем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

"Новый временный маршрут будет проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что из-за смены произойдет задержка некоторых рейсов.

№181/182 Ивано-Франковск – Днепр;

№6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;

№110 Львов – Херсон;

№32 Перемышль – Запорожье;

№88 Ковель – Запорожье;

№40 Солотвино – Запорожье;

№4 Ужгород – Запорожье;

№3 Запорожье – Ужгород;

№75/76 Кривой Рог – Киев;

№85/86 Запорожье – Львов;

№31/32 Запорожье – Перемышль.

В Укрзализныце заявили, что перечень может меняться, поэтому призывает следить за обновлениями и объявлениями начальников поездов и дикторов на вокзалах.

"Пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда вынужденно обходят, мы вернем полную стоимость билетов и начислим бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенную поездку. Мы приносим искренние извинения за эти оперативные изменения. Бригады железнодорожников и вся необходимая техника уже проблемы", — добавили в Укрзализныце.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" заявила об обесточивании на Львовщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия массированно атаковала железную дорогу в двух областях.

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