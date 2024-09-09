Укрзализныця меняет маршрут части поездов из-за технических проблем: список

Перечень смены движения поездов может изменяться.
Укрзализныця меняет маршруты поездов, которые должны двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка из-за технических проблем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.
"Новый временный маршрут будет проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что из-за смены произойдет задержка некоторых рейсов.
- №181/182 Ивано-Франковск – Днепр;
- №6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;
- №110 Львов – Херсон;
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №88 Ковель – Запорожье;
- №40 Солотвино – Запорожье;
- №4 Ужгород – Запорожье;
- №3 Запорожье – Ужгород;
- №75/76 Кривой Рог – Киев;
- №85/86 Запорожье – Львов;
- №31/32 Запорожье – Перемышль.
В Укрзализныце заявили, что перечень может меняться, поэтому призывает следить за обновлениями и объявлениями начальников поездов и дикторов на вокзалах.
"Пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда вынужденно обходят, мы вернем полную стоимость билетов и начислим бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенную поездку. Мы приносим искренние извинения за эти оперативные изменения. Бригады железнодорожников и вся необходимая техника уже проблемы", — добавили в Укрзализныце.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" заявила об обесточивании на Львовщине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия массированно атаковала железную дорогу в двух областях.
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