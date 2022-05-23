"Укрзализныця" меняет расписание некоторых пассажирских поездов: график

В компании сообщили, что часть поездов будет отправляться раньше.
"Укрзализныця" изменяет график работы пяти пассажирских поездов.
Об этом компания сообщила в Telegram.
Расписание движения:
С 30 мая поезд №758/757 Могилев-Подольский — Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20;
С 29 мая поезд №770/769 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53;
С 30 мая поезд №790/789-792/791 Киев — Кременчуг/Кропивницкий:
– отправляться из Киева в 16:02 вместо 17:42;
– будет отправляться из Кременчуга в 22:47 вместо 23:49;
– будет отправляться из Кропивницкого в 23:05 вместо 00:20.
С 30 мая поезд №140/139 Каменец-Подольский – Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34;
С 29 мая поезд №42/41 Львов — Днепр, который будет отправляться из Львова, на участке ст. Им.Т.Шевченко — Вольногорск сменит время отправления со станций следующим образом:
– им.Т.Шевченко: 0:56 вместо 01:08;
– Каменка: 01:19 вместо 01:33;
— Фундуклеевка: 01:37 вместо 01:50;
— Знаменка: 02:28 вместо 02:40;
— Александрия: 03:14 вместо 03:26;
— Пятихатки: 04:38 вместо 04:49;
— Вольногорск: 05:38 вместо 05:11.
Напомним, в результате ракетного удара по Малину был поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", погиб работник компании.
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