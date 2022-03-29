"Укрзализныця" меняет станцию отправления поезда в Чехию

Доехать до станции Мостиска-1 можно электричкой со Львова.

"Укрзализныця" меняет станцию отправки рейса со Львова в Чехию.

Об этом сообщает перевозчик в Telegram.

"Вниманию пассажиров: "Укрзализныця" ради удобства пассажиров меняет станцию отправления поезда №911 в Богумин (Чехия). Поезд отправится со станции Мостиска-1 30 марта в 12:00, будет следовать через станцию Мостиска-2 (прибытие — в 12:12) ) и будет прибывать в Богумин в 22:36", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доехать до станции Мостиска-1 можно на электричке со Львова, которая отправляется в 9:02 и прибывает на станцию Мостиска-1 в 10:50.

Ранее "Укрзализныця" вместе с чешской железной дорогой назначила дополнительный бесплатный эвакуационный рейс из Львова в Чехию.

Напомним, "Укрзализныця" запускает для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички.

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