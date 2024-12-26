Укрзализныця на праздники добавила полсотни вагонов к поездам: какие маршруты

Это обеспечит около 4000 дополнительных мест по обоим направлениям по всей стране.
На период рождественско-новогодних праздников "Укрзализныця" добавила десятки дополнительных вагонов на популярные маршруты.
Об этом пишет пресс-служба "УЗ".
Чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки по праздникам, было добавлено 52 вагона в поезды по всей стране, в том числе сразу 5 вагонов в состав поезда № 79/80 Львов – Киев – Днепр.
Дополнительные вагоны также добавлены в состав поездов:
- № 81/82 Киев – Ужгород,
- № 95/96 Киев – Рахив,
- № 39/40 Запорожье – Солотвино,
- № 127/128 Запорожье – Львов,
- № 121/122 Николаев – Киев,
- и других.
В УЗ отметили, что в общей сложности это обеспечит около 4000 дополнительных мест в обоих направлениях по всей стране.
"Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп. К Новому году (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории", — добавили в компании.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" изменяет график движения поездов из Донецкой области.
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