Укрзализныця на праздники добавила полсотни вагонов к поездам: какие маршруты

Это обеспечит около 4000 дополнительных мест по обоим направлениям по всей стране.

На период рождественско-новогодних праздников "Укрзализныця" добавила десятки дополнительных вагонов на популярные маршруты.

Об этом пишет пресс-служба "УЗ".

Чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки по праздникам, было добавлено 52 вагона в поезды по всей стране, в том числе сразу 5 вагонов в состав поезда № 79/80 Львов – Киев – Днепр.

Дополнительные вагоны также добавлены в состав поездов:

№ 81/82 Киев – Ужгород,

№ 95/96 Киев – Рахив,

№ 39/40 Запорожье – Солотвино,

№ 127/128 Запорожье – Львов,

№ 121/122 Николаев – Киев,

и других.

В УЗ отметили, что в общей сложности это обеспечит около 4000 дополнительных мест в обоих направлениях по всей стране.

"Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп. К Новому году (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории", — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" изменяет график движения поездов из Донецкой области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.