"Укрзализныця" начала блокировать учетные записи — подробности

"Укрзализныця" блокирует в своих системах учетные записи лиц, массированно скупающих билеты на поезда для перепродажи.

В "Укрзализныце" объяснили, что делать, если вдруг ваша учетная запись подверглась блокированию.

Мобильное приложение "Укрзализныци" является самым популярным каналом продажи билетов и имеет более 1 млн активных пользователей. 98% из них покупают не больше 5 билетов в неделю. Однако некоторые пользователи осуществляют массовые заказы, иногда более 500 билетов.

Более того, заказы осуществляются постоянно на разных пассажиров.

"Во избежание попыток перепродажи билетов (а объявление о таком можно находить на различных онлайн-платформах) "УЗ" меняет процессы, чтобы упростить покупку билетов добросовестным клиентам и воспрепятствовать деятельности "билетных спекулянтов", — говорится в сообщении "УЗ".

Специалисты постоянно анализируют аномальную активность отдельных учетных записей и в случае, если они используются не для бронирования индивидуальных поездок, а для массированного выкупа билетов на различные фамилии – такие учетные записи могут приостанавливаться.

Какие аккаунты могут заблокировать

Пользователей постоянно оформляют билеты не для себя, а на разных пассажиров (на 10 и более в течение недели). Напомним, согласно Правилам перевозки пассажиров, в случае необходимости оформить группу более 10 человек, такие поездки оформляются как групповые заказы.

Основанием для блокировки может стать также аномальная активность по возврату билетов и покупке на другие фамилии тех же мест (это – тактика перекупщиков, выбирающих места, как только поступают в продажу, а затем подыскивают покупателей).

Что делать, если аккаунт заблокирован

В "Укрзализныце" также рассказали, как оформлять групповой заказ по правилу и использовать приложение для путешествий с семьей и друзьями.

"Если все же возникла какая-то ошибка – звоните нам на 0800503111, оперативно разберемся", – сообщили в "УЗ".

Где осуществить групповые заказы

На специально созданном для этого ресурсе.

Ранее сообщалось, что пассажирам будут давать по 2-3 тысячи гривен. "Укрзализныця" запустила бесплатный поезд.

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