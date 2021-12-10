"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда к новогодним праздникам: перечень "лыжных" рейсов

Три поезда на праздничный период продлят свои маршруты.

"Укрзализныця" к новогодним праздникам назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность отдельных рейсов на "лыжные" направления.

Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба компании.

"В связи с повышенным спросом на рейсы в "лыжные" направления, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений", — говорится в сообщении.

Таким образом, в декабре и январе будет назначено 9 дополнительных поездов, а именно:

№ 235/236 Киев – Ужгород (через Славское) — будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря, в 20:29, в Ужгород он будет прибывать в 11:30, а из Ужгорода поезд будет отправляться с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 19:06 и будет прибывать в Киев в 11:28;

(через Славское) — будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря, в 20:29, в Ужгород он будет прибывать в 11:30, а из Ужгорода поезд будет отправляться с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 19:06 и будет прибывать в Киев в 11:28; № 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы – будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 16:50, в Черновцы он будет прибывать в 8:20. Из Черновцов поезд будет отправляться в 21:30 с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря, и будет прибывать в Киев в 14:16;

– будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 16:50, в Черновцы он будет прибывать в 8:20. Из Черновцов поезд будет отправляться в 21:30 с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря, и будет прибывать в Киев в 14:16; № 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель) – будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января в 15:40, в Ворохту он прибывает в 12:06. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться с 25 декабря по 11 января в 14:30 и прибывать в Сумы в 9:56;

(через Буковель) – будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января в 15:40, в Ворохту он прибывает в 12:06. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться с 25 декабря по 11 января в 14:30 и прибывать в Сумы в 9:56; №123/124 Киев – Одесса – будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 8:06, в Одессу он прибывает в 18:15. Из Одессы поезд будет отправляться 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 10:56 с прибытием в Киев в 20:31;

– будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 8:06, в Одессу он прибывает в 18:15. Из Одессы поезд будет отправляться 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 10:56 с прибытием в Киев в 20:31; №211/212 Харьков – Львов – будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января, с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и прибывать в Харьков в 10:25;

– будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января, с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и прибывать в Харьков в 10:25; № 167/168 Львов – Одесса – будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января в 9:40. В Одессу поезд прибывает в 20:46. Из Одессы отправление в 9:53 29, 30 декабря и 3, 9 января и прибытие во Львов в 21:05;

– будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января в 9:40. В Одессу поезд прибывает в 20:46. Из Одессы отправление в 9:53 29, 30 декабря и 3, 9 января и прибытие во Львов в 21:05; № 238/237 Одесса – Ужгород – будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января в 22:32. В Ужгород он прибудет в 15.59. Обратно из Ужгорода отправление с 25 декабря по 10 января в 19.56 с прибытием в Одессу в 13.17;

– будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января в 22:32. В Ужгород он прибудет в 15.59. Обратно из Ужгорода отправление с 25 декабря по 10 января в 19.56 с прибытием в Одессу в 13.17; № 201/202 Ковель – Киев – будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января в 18:53. В Киев он будет прибывать в 4:45. Обратно из Киева поезд будет отправляться 24, 30 декабря и 5 января в 23:10 и прибывать в Ковель в 8:30;

– будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января в 18:53. В Киев он будет прибывать в 4:45. Обратно из Киева поезд будет отправляться 24, 30 декабря и 5 января в 23:10 и прибывать в Ковель в 8:30; № 197/198 Ковель – Киев – будет отправляться из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января в 11:27. В Киев он будет прибывать в 20.39. Из Киева поезд будет отправляться 30 декабря и 3, 9, 10 января в 6:15 и прибывать в Ковель в 14:48.

Удлиненные маршруты:

поезд №75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий;

поезд №779/780 Сумы – Киев в Винницу;

поезд №57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).

Увеличение периодичности: поезд №757/758 Киев – Могилев-Подольский будет отправляться из Киева 27, 30 декабря и 3 января. Из Могилев-Подольского отправления 28, 31 декабря и 4 января.

В "Укрзализныце" добавили, что основные "лыжные" рейсы доступны по ссылке https://www.uz.gov.ua/mounts2021/index2.html.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" не планирует в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, в то же время готовится внедрить более гибкое ценообразование.

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