"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд по самому популярному внутреннему маршруту: подробности

Из-за спроса пассажиров "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из столицы на запад Украины.

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд по маршруту: Киев – Львов.

Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.

Как будет курсировать поезд:

поезд №191/192 будет отправляться из Киева в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 07:05 и прибывать во Львов уже в 14:49;

обратно из Львова поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

"Поезд будет сформирован из новых вагонов производства "Крюковского вагоностроительного завода", с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе", — рассказали в "Укрзализныце".

Кроме того, для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд – удобная опция для пересадки, чтобы добраться до Львова.

в направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно с поездов №79 Днепр – Киев, №38 Запорожье – Киев и №63 Харьков – Киев (время ожидания пересадки не превысит полтора часа во всех случаях);

в обратном направлении осуществить пересадку из поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев – Харьков и №80 Киев – Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" закроет около 70 станций.

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