"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд по самому популярному внутреннему маршруту: подробности

Из-за спроса пассажиров "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из столицы на запад Украины.
"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд по маршруту: Киев – Львов.
Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.
Как будет курсировать поезд:
- поезд №191/192 будет отправляться из Киева в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 07:05 и прибывать во Львов уже в 14:49;
- обратно из Львова поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.
"Поезд будет сформирован из новых вагонов производства "Крюковского вагоностроительного завода", с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе", — рассказали в "Укрзализныце".
Кроме того, для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд – удобная опция для пересадки, чтобы добраться до Львова.
- в направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно с поездов №79 Днепр – Киев, №38 Запорожье – Киев и №63 Харьков – Киев (время ожидания пересадки не превысит полтора часа во всех случаях);
- в обратном направлении осуществить пересадку из поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев – Харьков и №80 Киев – Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).
Билеты на все рейсы уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" закроет около 70 станций.
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