"Укрзализныця" назначает еще два дополнительных поезда в Польшу: откуда и когда будут курсировать

"Укрзализныця" назначает еще два дополнительных поезда в Польшу: откуда и когда будут курсировать

Купить билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначает два дополнительных поезда из Львова в Перемышль (Польша), которые будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, отмечается, что поезд №27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать на конечную станцию в 21:05. Из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

Поезд №19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и в Перемышль будет прибывать в 6:03. Из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26.

В "Укрзализныце" добавили, что пассажиры могут использовать эти рейсы для хабовой пересадки на станции Перемышль, в частности, на поезда в Прагу и Берлин.

В компании также напомнили, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины №1236.

Для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд);

COVID-сертификат о выздоровлении в приложении "Дия".

Напомним, что с 11 декабря "Укрзализныця" уже назначила дополнительный поезд в польский Перемышль из Одессы (№36/35) и с 12 декабря поезд №89/90 Львов — Перемышль.

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