"Укрзализныця" назначает ночной поезд в Перемышль: график курсирования

"Укрзализныця" назначает ночной поезд Киев – Перемышль (Польша).

Он начнет курсировать с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд будет отправляться с 12 июня в 18:39 и прибывать в Киев в 09:21.

Об этом сообщает украинский железнодорожный перевозчик.

Отмечаются, что благодаря этому рейсу у пассажиров будет удобная пересадка на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.

Так, по прибытию в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на Интерсити № 105 Перемышль — Вена — Грац.

Также можно удобно сделать пересадку на поезд Интерсити № 3804 Перемышль — Щецин, курсирующий, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.

В обратном направлении можно воспользоваться поездами, курсирующими Польшей и Австрией, для пересадки на поезд № 54/53 Перемышль — Киев.

Так, поезд № 104 Грац — Вена — Перемышль отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03. Поезд №73104 Вроцлав — Перемышль отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.

Напомним, с 1 июня изменяются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок Польшей. С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. Другие правила бесплатного использования железной дороги Польши для украинцев остаются неизменными.

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