"Укрзализныця" назначила 11 дополнительных поездов к морю: откуда и куда можно добраться

С 1 июня также уже возобновлено и международное железнодорожное сообщение.

"Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю и уже открыла на них продажу билетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 3 июня через день по нечетным числам курсирует долгожданный жителями Восточной Украины поезд № 269/270 Лисичанск-Одесса. От с июня также "морским путем" из Кривого Рога по нечетным числам отправляется поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр-Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.

С 4 июня до Азовского моря отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий-Геническ, с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка-Геническ.

С 5 июня по нечетным числам "Укрзализныця" запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск-Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться до Бердянска — популярного морского и грязевого курорта. Поезд № 472/471 Днепр-Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно — по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог-Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

С 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом № 261/262 Харьков-Бердянск, а львовяне поездом № 86/186-185/85 Львов-Новоалексеевка.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум "Укрзализныця" запустила курсирование поезда № 213/214 Сумы-Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин)-Одесса. Поезд № 213/214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин)-Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.

Напомним, после более годового перерыва "Укрзализныця" возобновила международное железнодорожное сообщение. Из Киева 1 июня отправился поезд в Вену, который будет проходить и через Будапешт.

Новости Украины: "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией

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