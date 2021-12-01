"Укрзализныця" назначила 2 дополнительных поезда в Польшу: график

В польский Перемышль будут курсировать поезда из Одессы и Львова.
"Укрзализныця" назначила 2 дополнительных поезда в польский Перемышль.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Поезд №36/35 Одесса — Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря. Он будет отправляться из Одессы в 18:22 и прибывать в конечную станцию в 09:02. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и возвращаться в Одессу в 10:54.
Поезд №89/90 Львов — Перемышль будет отправляться с 12 декабря. Из Львова он будет отправляться в 16:20 и в Перемышль будет прибывать в 18:19. Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18 и возвращаться во Львов в 13:45.
Купить билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
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Напомним, что из Киева в курортный городок Славское на зимние праздники будет курсировать "Лыжный экспресс".