"Укрзализныця" назначила 21 дополнительный поезд на праздники и выходные по случаю Троицы и Дня Конституции

Еще добавили склады поездов на 64 вагона, равной вместимости 4 пассажирских поездов.

"Укрзализныця" назначила 21 дополнительный поезд на ближайшие полторы недели, на которые приходятся выходные дни в честь Троицы и Дня Конституции.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Укрзализныця" готовится к старту по-настоящему "жарких" перевозок: с 18.06.2021 по 28.06.2021 уже приобретено более 600 тысяч проездных документов. Для перевозки более полумиллиона пассажиров на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 тысяч мест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно есть: Киев — Херсон, Киев — Одесса, Киев — Бердянск, Киев — Геническ, Днепр — Одесса, Львов — Одесса, Харьков — Одесса, Харьков — Херсон.

Кроме того, "Укрзализныця" с 3 июля открывает продажу билетов на поезд "Интерсити" Киев — Одесса — Киев. "Тарпан" по этому же маршруту будет курсировать с 26 июня ежедневно до конца лета.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю — в Одессу, Бердянск и Геническ.

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