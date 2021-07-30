"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на популярные "летние направления"

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на популярные "летние направления"

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в Одессу и один — в Запорожье.

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на популярные "летние направления".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Были назначены поезда:

№ 258/257 Львов — Одесса,

№ 242/241 Одесса — Харьков;

№ 246/245 Запорожье — Одесса;

№ 209 Харьков — Запорожье.

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Так, поезд Львов — Одесса будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он будет отправляться с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00.

Поезд Одесса — Харьков будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Из Харькова — 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36.

Поезд Запорожье — Одесса будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.

Поезд Харьков — Запорожье будет отправляться из Харькова 11, 23 и 31 августа в 1:40.

Укрзализныця

"Есть отличный спрос от пассажиров и, несмотря на практически полную загруженность многих направлений, нашли возможность запустить вдогонку десяткам летних дополнительных поездов, которые уже стартовали, еще ряд дополнительных ночных поездов на Юг", — рассказал член правления компании Александр Перцовский.

Он заверил, что украинских путешественников скоро ждет "еще несколько приятных сюрпризов" от "Укрзализныци".

Ранее "Укрзализныця" назначила 11 дополнительных поездов к морю.

Напомним, с 12 июля "Укрзализныця" запустила дополнительный ночной скорый поезд №250/261-262/249 сообщением Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.

Как получить компенсацию от "Укрзализныци" за дискомфорт во время поездки

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