"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы до границы на 15 марта

Граждане смогут уехать в Венгрию, Польшу.

"Укрзалізниця" назначила эвакуационные рейсы на 15 марта 2022 года. График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 15 марта опубликован на сайте и Телеграмме.

Харьков:

10:00 — №239/240 Харьков – Львов; 13:00 — №913/914 Харьков – Хелм; 16:00 — №247/248 Харьков – Дрогобыч.

Днепр:

10:30 — №907/908 Днепр – Хелм; 12:30 — №228/227 Днепр — Чоп; 20:00 — №234/233 Днепр – Львов.

Кривой Рог:

11:00 — №219/220 Кривой Рог – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Лозовой во Львов в 13:00, из Краматорска во Львов в 16:00, из Запорожья в Ковель в 16:05, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.

Также назначен дополнительный эвакуационный рейс Дарница-Харьков-Львов.

Поезд Интерсити+ отправится из Киева в 09:00 (посадка только по ст. Дарница, левый берег), отправка из Харькова во Львов ожидается в 15:30.

Проезд эвакуационным рейсом бесплатный.

Напомним, все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины

Напомним, что обнародован график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 15 марта по Украине.