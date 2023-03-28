"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам: детали

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.
"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов к Пасхе и майским праздникам.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Билеты можно будет приобрести из Киева в Одессу, Львов, Кривой Рог, Днепр, Ковель и Харьков и в обратном направлении.
- Поезд №115/116 Киев – Одесса и обратно отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.
- Поезд №191/192 Киев – Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40.
- Поезд №175/176 Киев – Кривой Рог и обратно отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.
- Поезд №179/180 Киев – Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.
- Поезд №197/198 Киев – Ковель и обратно отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.
- Поезд №163/164 Киев – Харьков и обратно совершит рейс 2 апреля. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.
Еще один поезд соединит Львов с Одессой и наоборот. Он будет курсировать 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.
Билеты уже доступны онлайн: в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.
Ранее в "Укрзализныце" сообщили об изменениях по возврату средств за билеты и оформлении заказов на перевозку.
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