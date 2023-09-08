"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления: список рейсов

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Львовом.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

В частности, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №191/192 "Киев — Львов".

Поезд будет выезжать с Киева 16 и 17 сентября действующим расписанием в 7:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

Кроме того, назначаются дополнительные рейсы Интерсити+ №720/719 Киев — Харьков. Поезд отправится из Киева 10 сентября в 23:53 и прибудет в Харьков в 5:04. Из Харькова поезд отправится также 10 сентября в 23:33 и прибудет в Киев в 4:56.

Напомним, "Укрзализныця" запустила новый рейс на популярном международном направлении.

Читайте также: