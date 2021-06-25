"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на выходные ко Дню Конституции: какие направления

Большинство будут курсировать в западном и южном направлениях.

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на длинные выходные, которых по случаю Дня Конституции Украины будет три — 26-28 июня.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Учитывая большую популярность железнодорожного транспорта среди туристов и отдыхающих, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня", — говорится в сообщении.

Итак, планируя выходные, заметьте, что есть такие дополнительные возможности добраться поездом до нужного вам города:

поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится из Киева 26 июня в 6:36, а из Ковеля в этот же день в 11:27.

поезд № 207/208 Ужгород — Киев отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00. Обратно в столицу можно будет добраться поездом № 239/240 Киев — Ужгород. Из Киева он будет отправляться 27 июня в 19:58.

поезд № 235/236 Киев — Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15.

поезд № 249/250 Киев — Черновцы отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) — 24 и 28 июня в 19:15.

поезд № 767/768 Киев — Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона — 27 и 28 июня в 5:26.

поезд № 223/224 Киев — Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. На следующий день, 29 июня, в Одессу также назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев — Одесса.

поезд № 222/221 Одесса — Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 9:50.

поезд № 124/123 Киев — Константиновка будет отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки — 26 и 28 июня в 17:40.

Напомним, что "Укрзализныця" также расширила железнодорожное сообщение с Донецкой областью — запустила региональный поезд Днепр — Авдеевка.

Как получить компенсацию от "Укрзализныци" за дискомфорт во время поездки

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку