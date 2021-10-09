"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на выходные ко Дню защитников и защитниц Украины: перечень

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на выходные ко Дню защитников и защитниц Украины: перечень

Большинство будут курсировать в западном направлении.

"Укрзализныця" ко Дню защитников и защитниц Украины — с 12 по 18 октября назначает курсирование 15 дополнительных поездов.

Об этом говорится на сайте компании.

"Украинцы будут иметь дополнительную возможность использовать четыре выходных дня подряд для путешествий из Киева в Рахов, Ужгород, Ковель, Одессу, Николаев, Черновцы и не только", — говорится в сообщении.

Также запускают три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

№241/242 Харьков — Одесса;

№168/167 Львов — Одесса;

№211/212 Харьков — Львов.

Полный список дополнительных поездов и даты отправления в западном направлении:

№217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, с Рахова — 14 и 17 октября);

№239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель — Киев (с Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 15 и 17 октября);

№250/249 Черновцы — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).

В восточном направлении назначены 2 дополнительных поезда:

№254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя — 17 октября);

№124/123 Киев — Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда:

№298/297 Николаев — Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);

№204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);

№298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).

Кроме того, на праздничные дни "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса — Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября с Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы — Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продолжит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы — Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).

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