"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в популярные уголки Украины: список рейсов

"Укрзализныця" назначала дополнительные рейсы на период школьных весенних каникул. Компания увеличила количество потов к наиболее востребованным направлениям. В частности, во Львов и в Карпаты.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

Список рейсов:

№159/160 Киев – Трускавец

Поезд будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца – в ту же дату в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

№191/192 Киев – Львов

Поезд будет отправляться из Киева 24 марта в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21. Со Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

№255/256 Киев — Рахов

Поезд курсирует через день по парным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 7:50. В обратном направлении, из Рахова, поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.

№192 Львов – Киев

Поезд отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.

№195 Киев — Ивано-Франковск

Поезд отправится из Киева 17 марта в 7:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19.25 отправится поезд №91, который прибудет в столицу в 6.19.

№201/202 Харьков – Ворохта

Поезд отправляется из Харькова через день по парным в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

№203/204 Днепр – Ворохта

Поезд отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по парным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

"Кроме того, прогнозируя будущий спрос, уже сейчас "Укрзализныця" выделила около 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки в марте", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Укрзализныця" анонсировала продажу онлайн-билетов в Австрию и Венгрию. На первом этапе онлайн билеты будут доступны в сообщении Украина – Австрия и обратно.

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