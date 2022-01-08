"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Лыжного экспресса" на зимний курорт

Речь идет о поезде Киев – Славское.

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Лыжный экспресс".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Лыжный экспресс" сообщением Киев — Славское будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года.

Поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 06:02, а будет прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении – со Славского – рейс начинается в 16:20. В Киев поезд прибывает в 23:50.

По пути к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

Напомним, "Укрзализныця" 30 декабря 2021 года отправила в первый рейс восстановленный двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев — Львов. Электропоезд Skoda будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и т.д.

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