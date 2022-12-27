"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на новогодние праздники: перечень поездов

В праздничный период из Киева в Славское будет курсировать "Лыжный экспресс".

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Мы видим, что нужно больше вагонов в карпатском направлении со всех уголков страны, поэтому ловите дополнительные рейсы от "Укрзализныци"", — говорится в сообщении.

Список дополнительных поездов:

Поезд №191/192 Киев – Львов 30 декабря в 07:44 отправляется из Киева и в 15:28 прибудет во Львов. Обратно уходит 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38.

Поезд №229/230 Киев – Ужгород 29 декабря отправляется из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно с 30 декабря в 22.21 с возвращением в столицу в 13.40.

238/237 Одесса – Ужгород отправляется 29 декабря в 17.00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. 30 декабря в 17:00 возвращается в Одессу, прибывает в 11:06.

216/215 Запорожье – Ивано-Франковск. Отправится из Запорожья 28 и 30 декабря в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 в Ивано-Франковск в 08:13. Обратно 29 и 31 декабря в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 в Запорожье в 12:05.

Поезд №255/256 Киев – Черновцы. Отправится из Киева 28, 29, 30 декабря через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50. Обратно из Буковины 29, 30 декабря и 1 января в 17.38 с возвращением в столицу в 09.22.

Поезд №211/212 Харьков – Львов отправится из Харькова 29 декабря в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27. Обратно — в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.

Поезд №176/175 Киев – Кривой Рог будет отправляться из Киева 30 декабря в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.

Напомним, в декабре "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс Киев – Кишинев, а с 11 декабря вернула международное сообщение Мукачево – Чоп – Чиерна-над-Тисоу (Словакия) – Кошице (Словакия).

Ранее "Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов, который предусматривает 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4 введены в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

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