"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на Рождество: список

Также до 8 января будет курсировать рейс "Лыжный экспресс".

"Укрзализныця" запустила на несколько направлений дополнительные рейсы в Рождество. Поезда будут курсировать 6-8 января.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Список дополнительных рейсов:

1 80/179 Киев – Днепр

6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.

191/192 Киев – Львов

8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове.

Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.

176/175 Киев – Кривой Рог

8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.

104/103 Киев – Харьков

8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.

168 Львов – Одесса

8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

В компании подчеркнули, что до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск "Лыжный экспресс" №745.

Напомним, "Укрзализныця" вернула "Буковельский экспресс", который будет отправляться из Львова. Поезд будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

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