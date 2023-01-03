"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на Рождество: список

Также до 8 января будет курсировать рейс "Лыжный экспресс".
"Укрзализныця" запустила на несколько направлений дополнительные рейсы в Рождество. Поезда будут курсировать 6-8 января.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Список дополнительных рейсов:
- 1 80/179 Киев – Днепр
6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.
- 191/192 Киев – Львов
8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове.
Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.
- 176/175 Киев – Кривой Рог
8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.
- 104/103 Киев – Харьков
8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.
- 168 Львов – Одесса
8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.
В компании подчеркнули, что до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск "Лыжный экспресс" №745.
Напомним, "Укрзализныця" вернула "Буковельский экспресс", который будет отправляться из Львова. Поезд будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.
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