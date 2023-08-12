"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы по популярному маршруту

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №191/192, следующего от Киева до Львова. Речь идет о поездах на 21 и 23 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

Отмечается, что отправка из Киева новыми вагонами с кондиционированием будет 07:05. Поезд прибудет во Львов в 17:03. Обратно – из Львова – в 13:15. Прибытие в Киев будет в 22:05.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №163/164 Киев – Львов, поездка которым будет также удобна для харьковчан. В компании отмечают, что в приложении нужно выбрать путешествие с пересадкой №63 Харьков – Киев + №163 Киев – Львов.

Отправка из Киева будет 14, 15 и 16 августа в 06:28. Прибытие во Львов в 13:58 (16 августа – в 13:40). В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в те же даты в 14.50 и прибывать в Киев в 22.27.

Как сообщалось, начал курсировать новый поезд в Карпаты — из столицы в село Ясиня Закарпатской области через Яремче и Ворохту в Ивано-Франковской области.

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