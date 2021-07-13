"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Житомир-Одесса: даты курсирования

Причиной назначения дополнительных рейсов является большая популярность данного маршрута.

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир-Одесса.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что они запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа. Из Житомира поезд отправляется в 23:15 и прибывает в Одессу в 9:29. Обратно он отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.

Напомним, ранее сообщалось, что с 12 июля "Укрзализныця" запустила дополнительный ночной скорый поезд №250/261-262/249 сообщением Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.

С 6 июля "Укрзализныця" ускорила ежедневный поезд Киев-Бердянск, теперь он находится на пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

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