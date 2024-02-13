"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Карпаты

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту Ивано-Франковской области, который будет курсировать в Карпаты и обратно через день.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Анонсируя дополнительный поезд из Харькова в Ворохту, в компании указали, что теперь Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

В первый рейс поезд отправится уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля – из Ворохты, и будет курсировать через день. В составе есть вагоны категории купе и люкс.

График движения поезда Харьков-Ворохта

Поезд №201/202 Харьков-Ворохта отправится:

из Харькова в 18:55,

Ивано-Франковск – 11:28-11:48,

Яремче – 13:10-13:12,

Татаров-Буковель – 13:50-13:55,

прибытие в Ворохту в 14:09.

В обратном направлении поезд №201/202 будет отправляться:

из Ворохты в 16:29,

Татаров-Буковель – 16:39-16:42,

Яремче – 17:07-17:10,

Ивано-Франковск – 18:25-19:49,

прибытие в Харьков в 12:33 на следующий день.

Остановки предусмотрены на станциях "Львов", "Киев-Пассажирский", "Миргород", "Полтава-Киевская".

Билеты на поезд можно приобрести в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

К слову, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что не будут повышать цены на билеты на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году.

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