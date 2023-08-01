"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на популярном направлении: график

В УЗ рассказали о графике курсирования дополнительного поезда из Киева.

"Укрзализныця" с 4 августа назначает дополнительный поезд №223/224 сообщением Киев – Ужгород.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Как будет курсировать поезд Киев – Ужгород

из Киева поезд будет отправляться с 4 августа по четным числам в 16:07, прибытие в Ужгород – в 8:07;

из Ужгорода поезд будет отправляться с 5 августа по нечетным числам в 18:29 и прибывать в Киев – в 10:46.

Также сообщается, что еще один дополнительный рейс: региональный поезд №765/766 сообщением Киев – Винница будет отправляться из Киева 5, 6, 12 и 13 августа в 7:55 и прибывать в Винницу в 11:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться по тем же датам в 12:50 и прибывать в Киев в 16:45.

Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, с 1 августа будет курсировать региональный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славско, Воловец в Мукачево.

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