"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на популярный маршрут – расписание

УЗ назначил дополнительный скоростной поезд.
"Укрзализныця" назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 сообщением Киев – Львов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Из Киева поезд будет отправляться в 14:58, прибытие во Львов – в 20:56;
Отправка из Львова – в 08:05, прибытие в Киев – в 14:10.
Билеты уже доступны в приложении компании.
Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Карпаты.
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