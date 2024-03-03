"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на популярный маршрут – расписание

"Укрзализныця" назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 сообщением Киев – Львов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Из Киева поезд будет отправляться в 14:58, прибытие во Львов – в 20:56;

Отправка из Львова – в 08:05, прибытие в Киев – в 14:10.

Билеты уже доступны в приложении компании.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Карпаты.

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