"Укрзализныця" назначила два новых поезда в Польшу: куда можно доехать и как купить билеты

Билеты на поезда уже есть в продаже, говорят в УЗ.

"Укрзализныця" назначила два поезда в Польшу: №89/73 — 74/90 Харьков, Киев — Перемышль и №67/19 — 20/68 Киев — Варшава, Хелм.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд №73/74 с сообщением " Харьков — Перемышль" начнет курсировать с 19 февраля. Он будет отправляться из Харькова по нечетным числам в 14:07. В Киев поезд прибывает в 21:04, а в Перемышль — в 11:13.

В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01.

"Этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков-Хелм курсирует из Харькова по четным числам", — говорится в сообщении.

Другой поезд поезд №67/19 — 20/68 Киев — Варшава, Хелм также начнет курсировать с 19 февраля. Из столицы поезд будет отправляться каждый день в 18:14, в Хелм будет прибывать в 4:55, в Варшаву — в 10:12.

Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:45; из Хелма – в 23:45 и будет прибывать в Киев в 13:07.

Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте Польской железной дороги.

"Пассажиры поезда №19/20, прибыв в Хелм, могут удобно пересесть на польский поезд ИС67, который прибывает в Варшаву в 10:12. Также в обратном направлении: из Варшавы польский поезд ИС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм 21:10", — говорится в сообщении.

Билеты на поезда уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что до конца года во всех поездах Интерсити в Украине будет работать Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что билеты на поезд Киев – Варшава теперь можно будет покупать онлайн.

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