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"Укрзализныця" назначила еще один поезд сообщением Киев – Кишинев: расписание движения

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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"Укрзализныця" назначила еще один поезд сообщением Киев – Кишинев: расписание движения

Фото: t.me/UkrzalInfo

Сообщение поездов между столицами Украины и Молдовы станет ежедневным.

"Укрзализныця" запустила еще один поезд в популярном сообщении Киев-Кишинев. Теперь сообщение между городами станет ежедневным.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в первый рейс поезд №351/352 отправится из Киева 20 декабря, а из Кишинева – 21 декабря. Таким образом, он будет курсировать через день.

Поезд будет отправляться из Киева в 17:02 и прибывать в Кишинев в 10:38. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48.

"Поезд будет делать остановки на станциях: Козятин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень", — говорится в сообщении.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Киеве придумали способ, как зажечь новогоднюю елку в блэкауте.

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Дата публикации
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