"Укрзализныця" назначила на 1 мая эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

"Укрзализныця" назначила на 1 мая эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

"Укрзализныця" на сегодня, 1 мая, назначила четыре эвакуационных поезда.

Для всех желающих переехать в более безопасный регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Дополнительные эвакуационные поезда предназначены по следующим направлениям:

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Время отправки может изменяться. Следите за обновлениями на официальных страницах "Укрзализныци", а также за объявлениями на вокзале.

Напомним, что под обстрел оккупантов попал ряд железнодорожных станций в Украине.

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