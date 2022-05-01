"Укрзализныця" назначила на 1 мая эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

"Укрзализныця" на сегодня, 1 мая, назначила четыре эвакуационных поезда.
Для всех желающих переехать в более безопасный регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Дополнительные эвакуационные поезда предназначены по следующим направлениям:
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
- 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.
Время отправки может изменяться. Следите за обновлениями на официальных страницах "Укрзализныци", а также за объявлениями на вокзале.
Напомним, что под обстрел оккупантов попал ряд железнодорожных станций в Украине.
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